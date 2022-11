Tutte le emozioni e lo spettacolo della UEFA Champions League sono da vivere su Amazon Prime Video: andiamo a vedere insieme quali partite saranno trasmesse in esclusiva. Non solo Sky e Mediaset, ma anche Amazon Prime Video è l’interessante novità nelle dirette della prestigiosa competizione europea, che senza costi aggiuntivi consente ai propri clienti, in possesso dell’account Prime, di guardare in esclusiva diverse sfide della coppa dalle grandi orecchie. Adesso che la fase a gironi si è conclusa e le qualificazioni sono state archiviate, è già giunto il tempo di proiettarsi agli ottavi di finale del torneo.

Amazon Prime Video permetterà la visione di alcuni dei match in programma nel 2023: nel dettaglio, l’attesa è per il prossimo mese di febbraio, quando si disputeranno due partite d’andata e due di ritorno della UEFA Champions League. Si inizierà mercoledì 15 febbraio con il match Borussia Dortmund-Chelsea alle ore 21.00 per poi continuare mercoledì 22 febbraio con la sfida Inter-Porto alle ore 21.00. La piattaforma online di Amazon trasmetterà in diretta esclusiva anche due dei tre match di ritorno decisivi per le compagini italiane nel torneo. Infatti, la prima gara sarà Tottenham-Milan, in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21.00; invece mercoledì 15 marzo toccherà a Napoli-Eintracht Francoforte che si affronteranno sempre alle ore 21.00.

Ricordiamo che coloro che sono già abbonati ad Amazon Prime dispongono della visione dei contenuti sulla piattaforma Amazon Prime Video e dunque potranno seguire la diretta esclusiva dei match senza ulteriori costi aggiuntivi. I clienti iscritti possono seguire le partite tramite l’app di Prime Video disponibile su tantissime smart TV, compresi i modelli Samsung e LG, ed anche che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Infine, coloro i quali non dispongono invece di Amazon Prime potranno vedere gratis la migliore gara del mercoledì: i nuovi iscritti potranno creare un account e provare il servizio gratis per 30 giorni; una volta concluso il periodo di prova, decideranno poi se continuare l’abbonamento oppure no al prezzo di 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno.

