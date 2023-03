L’attesissimo Xiaomi 13 Ultra si pensava venisse lanciato in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, ma così non è stato e occorrerà attendere i prossimi mesi. La presentazione ha visto togliere i veli ai modelli Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite, tutti e tre con a bordo la MIUI 14 Global, ma per il modello Premium dobbiamo aspettare un po’. Adesso, sono giunte in Rete nuovi dettagli che riguardano immagini e possibile data di lancio. Scopriamolo insieme.

Stando alle recenti immagini rendering trapelate in Rete, adesso sappiamo come potrebbe essere fatto il prossimo Xiaomi 13 Ultra. Tuttavia, tali immagini non sono da considerare ufficiali, dato che sono state rese possibili grazie a un designer anche se in via ufficiosa. Dalle immagini giunte, è possibile vedere quello che sarà il nuovo modulo fotografico, che non tralascia la forma circolare e che sarà posizionato centralmente come lo Xiaomi 12S Ultra. La principale diversità dovrebbe riguardare la finitura totale, dove la parte superiore andrebbe ad unirsi alla scocca con linee più morbide e curvilineo. Nel dettaglio, oltre alla fotocamera principale con sensore Sony IMX989 da 1 pollice, il device disporrà anche di tre obiettivi Sony IMX858, che riguardano rispettivamente un ultra-grandangolare, un sensore per ritratti 3x ed un obiettivo periscopio.

Sotto la scocca il nuovo Xiaomi 13 Ultra dovrebbe integrare un processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm e sarà alimentato da una batteria dotata di ricarica rapida che dovrebbe essere da 90W. Il top di gamma avrà anche una porta USB dotata di tecnologia 3.2. Quanto alla data di lancio, il nuovo dispositivo doveva essere presentato il prossimo 6 aprile in occasione dello Xiaomi Fan Festival 2023, ma a quanto detto dal leaker, occorrerà aspettare il mese di maggio 2023 per la versione Global. Restiamo aggiornati per ulteriori dettagli.

