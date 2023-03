Nessuna sorpresa (o quasi) per i vincitori nelle categorie migliori attori non protagonisti agli Oscar 2023. A vincere è Everything Everywhere All At Once, che porta a casa le prime due statuette della serata.

Ke Huy Quan, dopo aver stracciato la concorrenza (tra cui Brendan Gleeson e Barry Keoghan per Gli Spiriti dell’Isola), vincendo ovunque, conquista finalmente la statuetta per il ruolo dell’amorevole marito che introduce la protagonista al multiverso in Everything Everywhere All At Once.

“Mia mamma ha 84 anni e sta guardando la televisione. Mamma, ho vinto un Oscar!” ha dichiarato Ke Huy Quan nel discorso di ringraziamento per la vittoria all’Oscar. “Il mio viaggio è iniziato su una barca, ho passato un anno su un campo profughi. Dicono che storie così sono solo per il cinema ma storia così possono succedere. Questo è il vero sogno americano. A voi tutti, tenete vivi i vostri sogni.”

La miglior attrice non protagonista è invece Jamie Lee Curtis per il ruolo della diabolica impiegata in Everything Everywhere All At Once. La star di Hollywood sul palco ha ringraziato tutti i suoi colleghi e ha dedicato il premio alla sua famiglia in un discorso molto commovente in cui ripercorre le sue origini: “A tutte le persone che hanno sostenuto i film di genere che ho fatto in tutti in questi anni. Tutti noi insieme abbiamo appena vinto un Oscar!”

Angela Bassett, nominata per Wakanda Forever, incassa la sconfitta: l’attrice infatti era una papabile vincitrice, ma fino all’ultimo istante se l’è giocata con Jamie Lee Curtis. Una sua vittoria avrebbe significato anche un premio alla carriera.

