Angela Bassett e Hugh Grant protagonisti agli Oscar 2023 ma non per via della vittoria o per l’abito migliore ma solo perché, a poche ore dalla cerimonia, sono stati travolti dalle polemiche e dai meme sui social, ma cosa è successo di preciso? I due sono finiti nel mirino dei commentatori della cerimonia delle star per via di due comportamenti poco consoni.

Il primo a conquistare le polemiche è stato proprio Hugh Grant che, messo da parte il suo stile inglese, diciamo così, si è lasciato andare ad un’intervista in cui è venuto a galla tutto il suo disinteresse ma, soprattutto, la sua poca voglia di essere lì in quel momento o, magari, di lasciarsi intervistare da Ashley Graham usando monosillabi e poco garbo.

La modella si è riferita all’attore come ad un “veterano dell’Oscar“ chiedendogli un suo commento: “È affascinante, tutta l’umanità è qui. È la fiera della vanità” e quando gli è stato chiesto se avesse piacere nel ritrovare qualcuno, la sua risposta è stata subito secca: “Nessuno in particolare”. Le cose sono addirittura peggiorate quando la Graham ha provato a cambiare argomento: “Cosa indossi?” e anche in quel caso la risposta è stata: “Solo il mio vestito… lo ha fatto il mio sarto”.

Ecco il video del momento:

hugh grant wants no part of this dumb shit pic.twitter.com/uBQ70QcZGf — Timothy Burke (@bubbaprog) March 12, 2023

Infine, l’attore è apparso ancora più stizzito quando la sua intervistatrice gli ha chiesto del suo cameo in Glass Onion – Knives Out: “Beh, ci sono a malapena dentro. Voglio dire, appaio per circa tre secondi”.

Dall’altro lato, invece, Angela Bassett sembra sia rimasta molto male per la vittoria di Jamie Lee Curtis nella categoria migliore attrice non protagonista per Everything Everywhere, una sconfitta che forse l’attrice non si aspettava tanto da non reagire alla proclamazione della collega. Ecco il video del momento: