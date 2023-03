La malattia di Phil Collins avanza. Lo riferisce Mike Rutherford, ex chitarrista e bassista dei Genesis, nel corso di un’intervista in cui aggiorna il pubblico sulle condizioni di salute dell’ex batterista.

Peggiora la malattia di Phil Collins: l’indiscrezione

Mike Rutherford, durante un’intervista rilasciata a BBC Breakfast per promuovere il prossimo tour con Mike + The Mechanics, ha aggiornato il pubblico sullo stato di salute del cantautore e collega Phil Collins. Rutherford ha detto:

“Come sapete, Phil è un po’… è molto più immobile di prima, il che è un peccato, ma durante il tour era di buon umore. Adesso sta bene a casa, si gode la vita. Ha lavorato così duramente nel corso degli anni. Penso che si stia godendo il suo tempo a casa”.

Resta da capire cosa volesse dire Rutherford affermando prima che Collins sia “molto più immobile di prima” per poi dire “sta bene a casa”. Probabilmente Phil Collins si sta godendo il meritato riposo dopo una lunghissima carriera fatta di tournée in giro per il mondo, dischi e rimpatriate con i suoi Genesis.

Qual è la malattia di Phil Collins

Tutti ricordano quell’ultima esibizione di Phil Collins con i Genesis nel marzo 2022, all’O2 Arena di Londra. Poco prima di esibirsi sulle note di Land Of Confusion, il cantautore aveva annunciato che quella sarebbe stata l’ultima volta dei Genesis.

“Ora dovrò trovare un vero lavoro”, aveva dichiarato ironicamente l’artista. Nel 2007, infatti, Phil Collins ha subito lo schiacciamento di una vertebra dovuto ad un infortunio, un episodio che gli ha impedito di continuare a suonare. Ancora, nel 2015 ha subito un secondo infortunio che gli ha lesionato i nervi.

Per questo Phil Collins ha scelto di ritirarsi dalle scene per dare priorità alla sua salute. Sui social, per il momento, il cantautore non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

