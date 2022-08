La causa di Phil Collins con l’ex moglie Orianne Cevey si indirizza verso lo stop. Il giudice Alan Fine ha respinto l’istanza della donna, che dunque ha perso la causa con l’ex marito. La somma di denaro reclamato da Orianne ammontava a 20 milioni di dollari.

Phil Collins, ex batterista dei Genesis che recentemente ha scelto di ritirarsi dalle scene, nel 2021 ha venduto la grande tenuta di Miami che negli anni del matrimonio condivideva con la ex moglie per 40 milioni di dollari.

Per questo Orianne Cevey, come riporta The Independent, aveva rivendicato il diritto di essere corrisposta della metà del denaro ottenuto dalla vendita. Orianne sosteneva che tra lei e Phil ci sarebbe stato un accordo che prevedeva la spartizione in due parti dei proventi se i due fossero ritornati a vivere insieme.

Non vedendosi corrisposta la metà della somma, Orianne era passata per le vie legali. Tuttavia nella giornata di venerdì 26 agosto, come scrive Page Six, il giudice ha respinto la richiesta dell’ex moglie di Phil Collins e le ha attribuito almeno 10 violazioni degli ordini del tribunale.

Il giudice ha respinto le richieste di Orianne Celey, parla l’avvocato di Phil Collins

La causa di Phil Collins con l’ex moglie, dopo la scelta del giudice, si direbbe chiusa.

A tal proposito sulle pagine di Page Six si è espresso Jeffrey D. Fisher, avvocato dell’ex Genesis, che ha detto:

“Phil Collins ha fermamente affermato che la causa di Orianne per la rivendicazione di un interesse per la sua casa era infondata perché non aveva mai fatto un accordo con lei riguardo alla casa. La decisione della corte di archiviare il caso sottolinea la decisione di Phill Collins di lottare piuttosto che cedere alle minacce”.

“Si può procedere con la richiesta di archiviazione“, ha detto il giudice Alan Fine.

