Phil Collins cacciato di casa da Orianne Cevey, e sono momenti concitati. Lei si è barricata insieme al nuovo compagno e all’esterno della residenza di Miami ci sono le guardie armate. Che sta succedendo?

Il matrimonio tra l’ex batterista dei Genesis e Orianne era già noto alle cronache. La coppia aveva siglato il divorzio nel 2008, ma nel 2016 i due ex coniugi si erano riavvicinati con l’intenzione di convolare di nuovo a nozze. Una triste parentesi destinata a chiudersi, apparentemente, con la ritrovata serenità per un matrimonio che rischiava di collassare. Tutto è precipitato, tuttavia, nel mese di luglio. Orianne Cevey aveva mandato un messaggio laconico all’artista: “Ho trovato un altro uomo e voglio provare ad essere felice”, questo il testo riportato in esclusiva dal tabloid The Sun.

Da quel messaggio si è dischiuso il vaso di Pandora. Il nuovo compagno di di Orianne sarebbe un certo Thomas Bates, 31 anni. I due si sarebbero sposati in gran segreto il 2 agosto 2020, riferisce The Sun da fonti del tribunale, nella Graceland Wedding Chapel di Las Vegas. Con la scusa di viaggiare per lavoro, Orianne aveva viaggiato tra Miami e Las Vegas per incontrare Thomas.

Per questo Phil Collins aveva fissato per le 15 di venerdì 16 ottobre l’ultimatum per lasciare la casa di Miami, ma le cose si sono ribaltate: Orianne e Thomas si sono blindati all’interno dell’abitazione e le guardie armate sorvegliano l’ingresso impedendo all’artista di accedere alla sua residenza. Gli avvocati dell’ex Genesis, parlando con il tabloid britannico, invocano l’intervento della polizia e del tribunale. “Phil è distrutto”, riferiscono gli avvocati.

In poche parole, nonostante le ripetute richieste, Orianne Cevey non intende lasciare l’abitazione. Phil Collins, cacciato di casa, ha fatto ritorno a Londra e ora è in compagnia dei suoi legali e delle persone a lui più vicine, nell’attesa di un dietrofront di Orianne.