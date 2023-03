L’estate 2023 sarà quella dei concerti di Fiorella Mannoia con Danilo Rea, un sodalizio artistico in cui jazz e pop si uniscono per dare vita a uno spettacolo unico. Luce, questo il nome del tour, debutterà a Roma il 1° giugno nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla.

Concerti di Fiorella Mannoia con Danilo Rea: date e biglietti

Fiorella Mannoia ha annunciato sui social, non senza entusiasmo, il rinnovato sodalizio artistico con Danilo Rea con il quale salirà sul palco in estate per portare in scena uno spettacolo suggestivo, con candele e atmosfere eleganti e intime. Ecco tutte le date dei concerti di Fiorella Mannoia con Danilo Rea:

1 giugno ROMA, Terme di Caracalla

1 luglio BARD (AO), Aosta Classica, Forte

6 luglio CERVERE (CN), Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima

9 luglio GARDONE RIVIERA (BS), Festival Tener-A-Mente, Anfiteatro del Vittoriale

12 luglio LIVORNO, Fortezza Vecchia

20 luglio CERNOBBIO (CO), Lavilla Music&Arts Festival, Villa Erba

22 luglio CERIGNOLA (FG), Piazza Duomo

23 luglio TARANTO, Taranto Jazz Festival, Villa Peripato

26 luglio PORTO RECANATI (MC), Arena Beniamino Gigli

29 luglio MATERA, Oversound Music Festival, Castello Tramontano

10 agosto UGENTO (LE), Largo Duomo

17 agosto FINALE DI POLLINA (PA), Teatro Parco Urbano

19 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT), Sotto Il Vulcano Fest, Anfitearo Falcone e Borsellino

20 agosto NOTO (SR), Le Scale Della Musica, Scalinata della Cattedrale

22 agosto ROCCELLA JONICA (RC), Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

31 agosto MONOPOLI (BA), Cala Batteria

2 settembre LANGHIRANO (PR), Piazzale Melli

I biglietti sono disponibili su TicketOne e tutti gli altri circuiti autorizzati.

Il sodalizio tra i due artisti

A proposito della collaborazione con Danilo Rea e della nuova esperienza che sta per riportarla sul palco, Fiorella Mannoia scrive:

“Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture… solo musica nella sua libertà”.

Segue Danilo Rea, che in una nota pubblicata sui social dichiara:

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce”.

Dopo l’album Padroni Di Niente (2020) e il tour La Versione Di Fiorella (2022), la cantante romana trova nuova linfa abbracciando il jazz in location suggestive, tra anfiteatri e cattedrali, per dare alla sua estate un colore più maturo e all’insegna della bellezza.

Continua a leggere su optimagazine.com