Ritornano i concerti dei Negrita: nel 2023 la band di Pau ritorna sul palco con uno show tutto elettrico nei club. I Negrita lo hanno appena annunciato sui loro canali social con tanto di locandina e calendario, con prevendite speciali per gli iscritti al fan club.

Di seguito il calendario completo dei concerti dei Negrita nel 2023:

30/09/2023 BRESCIA – Gran Teatro Morato 01/10/2023 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) – Palmariva Live Club 06/10/2023 NAPOLI – Casa della Musica 07/10/2023 MODUGNO (BA) – Demodé Club 13/10/2023 NONANTOLA (MO) – Vox 18/10/2023 ROMA – Atlantico 20/10/2023 FIRENZE – Tuscany Hall 21/10/2023 SENIGALLIA (AN) – Mamamia 24/10/2023 MILANO – Alcatraz 27/10/2023 VENARIA REALE (TO) – Teatro della Concordia 31/10/2023 MANTOVA – Grana Padano Theatre 03/11/2023 PADOVA – Hall 10/11/2023 CESENA – Vidia Club

La band specifica che per gli iscritti all’Hey! Negrita Club i biglietti saranno disponibili da oggi, mercoledì 8 marzo. Le prevendite generali invece saranno disponibili a partire dalle 12 di venerdì 10 marzo.

I Negrita non nascondono l’entusiasmo per il ritorno sul palco con uno show rock. Ecco le parole che accompagnano le date dei concerti:

“Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti a tornare a suonare dal vivo: questa volta con un tour in elettrico nei club, come non accadeva da ben 7 anni. Non c’è niente di più rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club. Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all’elettrica”.