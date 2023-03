Sono previsti treni speciali per i concerti di Bruce Springsteen in Italia. Frecciarossa è infatti il treno ufficiale del nuovo tour del Boss nella penisola.

Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in concerto nel nostro Paese per tre appuntamenti da non perdere. Acquistare i biglietti per gli eventi è ormai impossibile dal momento che sono tutti esauriti da mesi. Per i possessori, però, arriva una nuova opportunità: quella di usufruire delle corse speciali di Trenitalia per il rientro a casa evitando di soggiornare in hotel.

Le date di Bruce Springsteen in Italia sono quelle di giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia all’interno dell’Autodromo di Monza.

Frecciarossa mette a disposizione del pubblico dei treni dedicati dopo i concerti di Ferrara e Roma, che permettono di tornare comodamente a casa subito dopo il concerto.

Questi i treni speciali per i concerti di Bruce Springsteen:

Da Ferrara a Milano Centrale del 19/05/2023 ore 02:00 con fermata a Bologna Centrale (arrivo 02:25 / partenza 02:35), arrivo a Milano Centrale alle ore 03:40.

a del con fermata a (arrivo 02:25 / partenza 02:35), arrivo a alle ore 03:40. Da Roma Termini a Milano Centrale del 22/05/2023 ore 02:00 con fermate a Firenze Santa Maria Novella (arrivo 03:34 / partenza 03:44) e Bologna Centrale (arrivo 04:22 / partenza 04:25), arrivo a Milano Centrale alle ore 05:35.

a del con fermate a (arrivo 03:34 / partenza 03:44) e (arrivo 04:22 / partenza 04:25), arrivo a alle ore 05:35. Da Roma Termini a Salerno del 22/05/2023 ore 02:00 con fermata a Napoli Centrale (arrivo 03:05 / partenza 03:20), arrivo a Salerno alle 03:50.

I treni dedicati sono acquistabili presso tutti i canali di vendita Trenitalia, sia online che presso le stazioni. Non sono invece disponibili treni dedicati per il rientro dopo il concerto di Monza.

I biglietti per i tre concerti sono esauriti sulle piattaforme di vendita ufficiali e autorizzate Ticketone, Ticketmastere Vivaticket. Come da normativa vigente, i biglietti sono nominali all’utilizzatore. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo per biglietto a partire dal 18 aprile 2023 (Ferrara e Roma) e dal 25 giugno 2023 (Monza) fino alla mattina del giorno del concerto.