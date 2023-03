Dopo i sold out indoor, ecco annunciati i concerti degli Articolo 31 nel 2023 per infiammare l’estate. La banda di J-Ax e DJ Jad è tornata ufficialmente alla carica dopo la mega sorpresa del Festival di Sanremo 2023.

Le date dei concerti degli Articolo 31 nel 2023

Di seguito il calendario completo degli show estivi degli Articolo 31:

01-07-2023 BELLINZONA, Castle On Air

04-07-2023 LEGNANO (MI), Rugby Sound

09-07-2023 ALBA (CN), Collisioni Festival

12-07-2023 BRESCIA, Arena Campo Marte

14-07-2023 L’AQUILA, Pinewood Festival

16-07-2023 BOLOGNA, Sequoie Music Park

19-07-2023 ROMA, Rock In Roma

22-07-2023 CATANIA, Wave Summer Music

30-07-2023 MATERA, Sonic Park Matera

02-08-2023 ROCCELLA IONICA (RC), Roccella Summer Festival

12-08-2023 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina

15-08-2023 OLBIA, Red Valley Festival

19-08-2023 LECCE, Oversound Music Festival

I biglietti per i concerti degli Articolo 31 nel 2023 saranno disponibili da giovedì 9 marzo alle ore 14.

Il sold out al Forum

Gli Articolo 31 hanno scelto di organizzare il tour dopo il sold out delle 4 date al Mediolanum Forum. “Ce lo avete chiesto in tantissimi”, scrivono. In effetti lo storico duo rap ha registrato il tutto esaurito nelle date del 18,19, 24 e 25 maggio al Mediolanum Forum, per questo è stata aggiunta una data zero a Vigevano presso il Palazzetto dello Sport il 14 maggio 2023.

Nel frattempo c’è grande attesa per il nuovo disco. Il 15 febbraio gli Articolo 31 hanno postato una foto che documentava la firma del contratto con Sony Music Italy, e in calce hanno scritto: “Ufficiale, arriverà anche l’album. Voi non siete pronti e a quanto pare neanche noi”.

Per il momento non c’è una data ufficiale, ma dopo il glorioso ritorno con l’esibizione a Sanremo e l’annuncio dei concerti, il 2023 è decisamente l’anno giusto per il nuovo album.

