Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per le Samsung Galaxy Buds 2, i suoi ultimi auricolari wireless della serie Galaxy Buds non Pro. Il nuovo upgrade migliora la stabilità e l’affidabilità degli auricolari wireless; potete installare l’aggiornamento una volta collegate le cuffie al vostro smartphone o tablet Android.

Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade per le Samsung Galaxy Buds 2 viene fornito con la versione firmware R177XXUOAWB1, con una dimensione di download di circa 3,01MB. Poiché si tratta di un aggiornamento minore, è possibile scaricare il nuovo firmware anche fuori casa utilizzando una rete mobile. Inoltre, apporta solo correzioni di bug e miglioramenti della stabilità, quindi non aspettatevi che il recente aggiornamento introduca nuove funzionalità (alla fine si parla di cuffie wireless che non possono supportare chissà quante funzioni particolari oltre a quelle già previste).

Le Samsung Galaxy Buds 2 stanno ricevendo il nuovo aggiornamento in tutto il mondo, quindi potete correre ad installarlo anche subito, ovunque vi troviate. Per farlo aprite l’app Galaxy Wearable sul vostro smartphone o tablet Android, accedete alle impostazioni degli auricolari e da lì alla voce “Aggiornamento software degli auricolari” per poi scegliere la voce “Scarica e installa“. Il colosso di Seul ha lanciato le Samsung Galaxy Buds 2 più di due anni fa, senza ancora dare seguito alla linea con un successore. Probabilmente il produttore asiatico presenterà le Samsung Galaxy Buds 3 entro la fine dell’anno (sono solo nostre supposizioni, non è detto che il colosso di Seul debba necessariamente lanciare una nuova generazione di cuffie true-wireless prima che finisca il 2023). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

