Ci sono problemi per le Samsung Galaxy Buds 2, Buds Live e Buds Pro, la cui applicazione companion, Galaxy Wereable, pare continuare a crashare con una certa insistenza (come successo anche per il Samsung Galaxy Watch 4). Il messaggio che ne scaturisce è sempre lo stesso, ovvero che il rispettivo manager dei device a livello del sistema Android prende a chiudersi in maniera inattesa, evidentemente per cause di forza maggiore di cui, al momento, si ignorano le cause esatte.

Il disturbo riguarda, in maniera indistinta, tutti e tre i modelli delle maggiori cuffie true wireless del colosso di Seul, ovvero le Samsung Galaxy Buds 2, Buds Live e Buds Pro, colpendo principalmente gli utenti in possesso di uno smartphone Samsung. Ci sono degli accorgimenti che potrebbero aiutare in questi casi, ovvero la disinstallazione e la reinstallazione dell’applicazione Galaxy Wereable (la versione che pare dare meno problemi corrisponde alla ‘4.1.22051251‘). Fareste bene anche a concedere tutti i permessi a Nerby Devices sul proprio dispositivo.

Il colosso di Seul non ha fatto sapere alcunché sulla possibilità che un prossimo aggiornamento dell’app Galaxy Wereable possa risolvere il problema relativo ai crash che stanno riguardando le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2, Buds Live e Buds Pro. Se c’è qualcosa da risolvere, tuttavia, dubitiamo il produttore asiatico lascerà le cose al caso. Fateci sapere se state sperimentando anche voi problemi simili nell’ambito delle vostre Samsung Galaxy Buds 2, Buds Live e Buds Pro e come avete provato a risolvere in attesa di un fix ufficiale (sempre che arrivi) da parte del colosso di Seul. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

