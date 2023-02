Samsung, la scorsa settimana in occasione dell’evento di lancio della sua ammiraglia Galaxy S23, non ha presentato i nuovi auricolari TWS della gamma Galaxy Buds. Molti utenti sono rimasti abbastanza delusi, ma il produttore sudcoreano si è messo a lavoro per cercare di migliorare i suoi auricolari wireless già in commercio. A tal proposito, l’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per coloro che sono in possesso delle Samsung Galaxy Buds 2. Il nuovo update, che viene fornito con la versione firmware R177XXU0AWA3, è stato rilasciato in Corea del Sud. Secondo il changelog, l’ultimo aggiornamento software pesa 3,06MB e va a migliorare la stabilità di ricarica delle cuffie wireless. Tuttavia, ci si aspetta che venga rilasciato in più Paesi in tutto il mondo già nei prossimi giorni.

Per poter aggiornare le vostre attuali Samsung Galaxy Buds 2 alla versione più recente del firmware, non vi occorre fare altro che aprire l’app Galaxy Wearable e selezionarle dal menu a sinistra della tendina. Una volta che gli auricolari wireless si saranno associati allo smartphone, procedete facendo click sulla voce “Impostazioni auricolari” nella sezione “Aggiornamento Software” e toccate su “Scarica e Installa£. Ricordiamo che il produttore asiatico ha lanciato le Samsung Galaxy Buds 2 un anno e mezzo fa. Si vocifera che la società sudcoreana lancerà, probabilmente, le nuove Samsung Galaxy Buds 3 verso la seconda metà del 2023 insieme ai Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.

Ricapitolando Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per gli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds 2, inizialmente nel Paese di origine, che introdurrà miglioramenti relativi soprattutto alla stabilità della ricarica. Detto ciò, non vi sono altre novità importanti, ma solo piccole revisioni e migliorie in termini di prestazioni. Non ci resta che aspettare maggiori dettagli in merito.

