Il cast e personaggi de Il Commissario Ricciardi 2 debuttano stasera 6 marzo su Rai1. L’attesissima nuova stagione della serie, tratta dalle opere letterarie di Maurizio de Giovanni, torna sulla rete ammiraglia per trasportarci di nuovo nella Napoli anni ’30 in compagnia di Lino Guanciale e del suo tormentato personaggio.

Catturare gli assassini è l’ossessione di Ricciardi (interpretato da Lino Guanciale), afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. A questo dolore si è aggiunto anche quello per la recente perdita della tata Rosa, sostituita impeccabilmente nella cura della casa dalla giovane nipote Nelide. Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica (Maria Vera Ratti), sua dirimpettaia di casa.

La ragazza, che intimamente ricambia il sentimento per Ricciardi, è ora corteggiata da Manfred, un maggiore dell’esercito tedesco in missione in Italia. Con le sue straordinarie doti intuitive e una vera e propria vocazione per il lavoro, Ricciardi risolve i casi di omicidio più difficili, aiutato dal fedele brigadiere Maione (Antonio Milo) e dal medico legale Bruno Modo (Enrico Ianiello), mentre l’aura di mistero che lo circonda ne fa un uomo corteggiato dalle donne. In questa seconda stagione alla sensuale Livia (Serena Iansiti) – che da tempo prova a scalfire il cuore dell’uomo e sembra disposta a tutto per conquistarlo – si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D’Antonio), con cui Ricciardi ha molto da condividere: per il commissario si avvicina il tempo di fare una scelta.

Nel cast e personaggi de Il Commissario Ricciardi 2 anche: Veronica D’Elia nei panni di Nelide, nipote di Rosa; Adriano Falivene è Bambinella; Christoph Hülsen è Manfred von Brauchitsch; Mario Pirrello è Angelo Garzo, diretto superiore di Ricciardi.

Il Commissario Ricciardi 2 vi aspetta su Rai1 alle 21:25.

