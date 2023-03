Ritornano a novembre i concerti di Fred De Palma nel 2023. Il re del reggaeton italiano infiammerà i club con alcune date indoor per portare la sua musica sul palco con cinque spettacoli imperdibili.

Concerti di Fred De Palma nel 2023

I concerti di Fred De Palma si terranno a novembre con cinque date nei club per un tour prodotto da Vivo Concerti. Tutte le date di seguito:

Venerdì 10 novembre 2023 | Padova @ Hall

Giovedì 16 novembre 2023 | Modugno (BA) @ Demodé

Sabato 18 novembre 2023 | Senigallia (AN) @ Mamamia

Domenica 19 novembre 2023 | Roma @ Orion Live Club

Mercoledi 22 novembre 2023 | Milano @ Fabrique

Le prevendite dei biglietti per i concerti di Fred De Palma nel 2023 sono disponibili da oggi, giovedì 2 marzo 2023, su Vivoconcerti, mentre su tutti gli altri punti vendita partiranno dalle 14 di martedì 7 marzo 2023.

Il successo di Fred De Palma

Fred De Palma è il nome d’arte di Federico Palana. Il suo amore per l’hip hop diventa realtà nel 2008 e dopo le sue prime esperienze nel 2012 pubblica il primo album FDP al quale seguiranno BoyFred (2015), Hanglover (2017) e Uebe (2019). Nel 2022 pubblica il mixtape PLC Tape1, con il quale issa per sempre la bandiera del reggaeton confermando il suo ruolo di king del reggaeton italiano.

Durante la sua carriera non sono mancate le collaborazioni eccellenti, come quella con Ana Mena in D’Estate Non Vale e il duetto con Anitta in Paloma e Un Altro Ballo.

Nel suo stile, Fred De Palma unisce le sue radici rap e il reggaeton, e fino ad oggi ha collezionato 27 dischi di platino in Italia e 4 dischi d’oro, ma anche in Spagna è un artista di successo con 5 dischi di platino.

