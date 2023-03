Daniele Scardina in coma? Sono ore concitate queste per i fan di King Toretto ma anche per tutto il mondo dello sport e coloro che hanno avuto modo di conoscere il giovane grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ma cosa è successo a King Toretto? Secondo quanto si apprende, martedì pomeriggio si è sentito male al termine di un allenamento in palestra e per questo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dove è arrivato in codice rosso.

Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano. A quel punto è giunto in ospedale ed è stato operato d’urgenza alla testa ieri sera dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’Humanitas, intervento definito “tempestivo e tecnicamente riuscito”.

Secondo quanto riporta l’Ansa restano stabili le condizioni di Daniele Scardina, rimane in condizioni stabili ma in prognosi riservata. Nelle prossime ore potremo sapere qualcosa di più appena la prognosi sarà sciolta. Intanto sui social sono molti i vip che si sono mobilitati mandando un saluto a Daniele Scardina, compresa Diletta Leotta, la sua ex. In un messaggio postato tra le storie sul suo profilo Instagram ha espresso il suo sostegno al pugile corredandolo con un’emoticon con le mani giunte in segno di preghiera.