La reunion per Sanremo e adesso si guarda oltre. Gli Articolo 31 vorrebbero lavorare ad un disco di inediti e poi a un tour, magari con gli 883. “Siamo le Paola e Chiara del rap”, dicono, nel corso di una recente intervista sulle frequenze di RTL 102.5. In compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile, durante “W l’Italia”, J-Ax e DJ Jad hanno raccontato il loro ritorno sulle scene.

Dall’ultimo disco degli Articolo 31 sono passati ormai vent’anni e il Festival di Sanremo 2023 è stata l’occasione per tornare a fare musica insieme. Un brano inedito per il Festival ma non solo: all’orizzonte per i due c’è molto altro. J-Ax e DJ Jad hanno grandi progetti in cantiere. Innanzitutto un album con nuovi pezzi, poi un tour per la presentazione dal vivo degli stessi in tutta la pensiona e, perché no, magari con gli 883 guidati da Max Pezzali.

All’Ariston hanno portato il brano autobiografico Un Bel Viaggio, una ballad rap che racconta la loro storia, la loro amicizia, il loro successo, ma anche la separazione sfociata poi con il ricongiungimento artistico-affettivo.

“La prima sera a Sanremo c’è stata un po’ di commozione. È stato come se sul palco ci fossimo stati solo noi due. Ho ripensato a noi ventenni ed ho detto “guarda dove siamo arrivati e ciò che siamo diventati”. È stato un momento nostro. La vita ci ha portato ad essere cose che non ci saremmo mai aspettati: genitori e cantanti di una certa età che vanno a Sanremo“, le parole di J-Ax.

“Quando Ax mi ha mandato la prima bozza mi sono venuti i brividi. Poi abbiamo cambiato qualcosa perché in certi punti il testo era davvero troppo personale», ricorda DJ Jad.

Nel volgere lo sguardo al Festival, c’è un ricordo particolarmente significativo da condividere: “Per me la cosa più importante è stata la serata delle cover, abbiamo cantato una serie di pezzi che sono stati applauditi dall’orchestra e dal pubblico. Ai tempi in cui quei pezzi uscivano erano l’antisanremo. Oggi il Festival è cambiato ma noi alla fine abbiamo vinto. Amadeus c’era quando eravamo ragazzini, ha vissuto il nostro inizio. La canzone non è stata criticata ma alcuni hanno detto che assomiglia ad un pezzo degli 883. Max Pezzali mi ha mandato un messaggio con scritto “Ma cosa dicono questi?”. Io e Max ascoltiamo lo stesso country pop americano che ha influenzato la mia e la sua musica“, proseguono gli Articolo 31.

Da questo messaggio, l’idea – folle – di un tour con gli 883. Chissà…