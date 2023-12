Un nuovo singolo degli Articolo 31 con i Coma Cose è nell’aria e sta per arrivare. Due band milanesi, due generazioni a confronto per portare su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica un messaggio che non conosce epoche, quale sarà mai?

Il nuovo singolo degli Articolo 31 con i Coma Cose

A questo giro J-Ax e DJ Jad puntano in alto affiancandosi a un duo che ha riscritto una parte importante della scena indie milanese e italiana. I Coma Cose arrivano dritti al cuore, e lo hanno dimostrato con il loro ultimo album Un Meraviglioso Mondo Di Salvarsi (2022).

Ora California e Fausto Lama si uniscono a due pilastri del rap italiano, ed ecco Una Cosa Bene. Il nuovo singolo degli Articolo 31 con i Coma Cose sarà fuori venerdì 8 dicembre su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

Per gli Articolo 31 si tratta di una nuova anticipazione dell’album in uscita dopo Vecchi Di Me**a (Classico). I due protagonisti, come detto in apertura, mettono sul piatto un messaggio che non conosce epoche: l’amore. Lo fanno, gli Articolo 31 e i Coma Cose, con la loro nota profonda e sarcastica, raccontando il folle sentimento declinato a tutte le età, da quello vissuto dai più giovani a quello che unisce e disunisce il mondo degli adulti, quello che “ci vai sotto pure se la storia a esagerare è durata una settimana corta”.

Il video

Il video ufficiale sarà fuori a partire dalle 14 di venerdì 8 dicembre, diretto da Fausto Lama. Nel video vediamo 8 coppie nelle situazioni più tipiche, tutte di fronte a un televisore.

C’è chi litiga e chi fa la lotta dei cuscini, chi condivide popcorn, chi brinda e chi tiene lo sguardo fisso sullo schermo del cellulare senza mai interagire col partner.

