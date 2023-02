Si celebra oggi il trionfo di Sfera Ebbasta su Spotify, in cima alla Top 5 degli artisti più ascoltati in Italia degli ultimi 10 anni. Era esattamente il 13 febbraio 2023 quando la piattaforma di musica on demand più famosa al mondo faceva il suo approdo in Italia in occasione del Festival di Sanremo. Oggi gli sviluppatori hanno reso nota la classifica degli artisti più ascoltati in Italia negli ultimi 10 anni, la stessa classifica in riferimento alle artiste e i 5 brani più riprodotti sempre in Italia.

I 5 artisti più ascoltati in Italia: trionfa Sfera Ebbasta su Spotify

Sfera Ebbasta domina la classifica, una chart tutta rap in cui il trapper di Cinisello Balsamo Gionata Boschetti – questo il nome di battesimo – è seguito da illustri colleghi.

Al secondo posto troviamo Guè Pequeno, ormai noto come Guè, mentre al terzo chiude il podio Salmo. In quarta posizione c’è Thasup, con Marracash che chiude il cerchio.

1) Sfera Ebbasta

2) Guè

3) Salmo

4) Thasup

5) Marracash

Le 5 artiste più ascoltate in Italia su Spotify: vince Madame

Non mancano le quote rosa dello streaming. In Italia vince Madame, che da quando si è ritagliata un posto nella scena italiana è diventata un punto di riferimento a partire dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con Voce.

Al secondo posto troviamo Elisa, seguita da Alessandra Amoroso che chiude il podio ed Elodie al quarto posto. In quinta posizione Baby K, principessa indiscussa dei tormentoni estivi.

1) Madame

2) Elisa

3) Alessandra Amoroso

4) Elodie

5) Baby K

I 5 brani più ascoltati in Italia su Spotify: Salmo in testa

Dopo gli artisti e le artiste più ascoltate, è il turno dei brani più streamati negli ultimi 10 anni su Spotify in Italia. In prima posizione troviamo Salmo feat. Nstasia con Il Cielo Nella Stanza seguito da Blanco feat. Sfera Ebbasta in Mi Fai Impazzire.

Chiude il podio ancora Blanco con Notti In Bianco seguito da Fred De Palma con Una Volta Ancora feat. Ana Mena. In quinta posizione troviamo Malibu di Sangiovanni.

1) Salmo feat. Nstasia – Il Cielo In Una Stanza

2) Sfera Ebbasta feat. Blanco – Mi Fai Impazzire

3) Blanco – Notti In Bianco

4) Fred De Palma feat. Ana Mena – Una Volta Ancora

5) Sangiovanni – Malibu

Continua a leggere su optimagazine.com