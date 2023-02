L’attesissimo Xiaomi 13 Ultra, tra i dispositivi più attesi nell’anno in corso, non dovrebbe essere lanciato questo mese di febbraio, considerato che Xiaomi sfrutterà il Mobile Woeld Congress 2023 per introdurre gli Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite a livello globale, così come le Buds 4 e il Watch S1 Pro. Tuttavia, una presunta immagine dal vivo dello Xiaomi 13 Ultra è emersa sul noto sito cinese Weibo con un design che si basa sul suo predecessore, ovvero lo Xiaomi 12S Ultra. È d’obbligo, però, pensare che possa trattarsi di una foto fake non essendoci alcun tipo di attendibilità ufficiale.

Ad ogni modo, se ci teniamo all’immagine trapelata sul portale ‘notebookcheck.net‘, è possibile notare nel dettaglio uno Xiaomi 13 Ultra dotato di un enorme alloggio di forma circolare per la fotocamera principale, proprio come il suo predecessore. Inoltre, il modulo del comparto fotografico è avvolto da una scocca in pelle vegana. In teoria, questo permetterebbe al modulo fotocamera di sporgere meno dal retro rispetto allo Xiaomi 12S Ultra, con un’area rialzata e più vicina alla scocca posteriore. In base alle ultime indiscrezioni, il prossimo smartphone ultra-premium del produttore cinese verrà lanciato con quattro fotocamere posteriori, con due sensori da 1 pollice Sony IMX989 per distinguersi dallo Xiaomi 13 Pro e dal modello precedente, una configurazione periscopica ed un doppio flash LED.

Dalla foto unboxing, i cui dettagli sono stati condivisi dal tipster Snoopy Tech, è possibile notare al centro del modulo fotocamera anche la collaborazione con il marchio Leica, presente anche su Xiaomi 13 5G e Xiaomi 13 Pro, già disponibili per l’acquisto in Cina. Lo Xiaomi 13 Ultra, inoltre, pare supporti anche la ricarica rapida cablata da 90W, i cui dettagli sono giunti all’inizio di febbraio. Insomma, il nuovo dispositivo 13 Ultra è confermato per il suo debutto a livello globale, malgrado la tempistica di lancio resti tutt’ora sconosciuta.

