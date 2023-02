La quinta puntata di Che Dio ci Aiuti 7 va in onda giovedì 16 febbraio su Rai1. Dopo la pausa nella settimana di Sanremo 2023, tornano le vicende del Convento degli Angeli Custodi. In questo nuovo appuntamento, Azzurra e Suor Angela si daranno una “tregua”, conoscendosi meglio, mentre Emiliano, in crisi, viene supportato da Sara.

Ecco le anticipazioni su quello che vedremo.

Nell’episodio 7×09 dal titolo La tua vocazione:

Azzurra e Suor Teresa sono alle prese con la missione che riguarda Elia, che però si rivela inconcludente. La loro collaborazione le porta però ad avvicinarsi: Azzurra rivela alla donna alcuni aspetti del suo passato e la Madre Superiora inizia a guardarla sotto una nuova luce. Emiliano si interroga sulla sua vita: è davvero felice? Sara, che si sente in colpa per aver suscitato in lui il dubbio, cerca di “compiacerlo per finta”, coinvolgendo anche Elia ma le bugie hanno le gambe corte e presto la verità viene a galla. In convento intanto arriva una donna, Loredana, la cui storia svelerà un segreto sul passato di Sara.

A seguire, l’episodio 7×10 intitolato Pro bono:

Ludovica continua ad essere confusa su quale debba essere il suo percorso e Azzurra decide di aiutarla tenendola occupata con un caso pro bono. Intanto, Suor Costanza torna in convento e cerca di rendersi utile, ma combina un guaio dopo l’altro. Emiliano invece è impegnato con Elia, che gli chiede di partecipare a una gara di braccio di ferro per la giornata scolastica padre-figlio. Emiliano inizialmente è restio ad accettare, ma grazie all’aiuto di Sara cercherà di venire a patti con le sue paure per dare supporto al bambino.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 7: Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi; Pierpaolo Spollon è Emiliano; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Federica Pagliaroli è Sara; Ileana D’Ambra è Cate; Emma Valenti è Ludovica; Filippo De Carli è Ettore; infine Valerio Di Domenticantonio è Elia.

L’appuntamento con la quinta puntata Che Dio ci Aiuti 7 su Rai1 è per stasera alle 21:25.

