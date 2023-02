Il colosso di Seul ha ora rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 per i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. L’upgrade porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 sugli smartphone pieghevoli. La One UI 5.1 ha iniziato a essere implementata nelle serie Galaxy S21, S22, Z Flip 4 e Z Fold 4 (praticamente ci sono tutti, mancavano solo i pieghevoli di cui stiamo per parlarvi a seguire).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento alla One UI 5.1, che è ancora basato su Android 13, viene fornito con la versione firmware F711BXXU4EWB1 per il Samsung Galaxy Z Flip 3. Per il Samsung Galaxy Z Fold 3, l’upgrade viene fornito con la versione firmware F926BTBU3EWB1. Questi nuovi aggiornamenti software sono in fase di lancio in India e Tailandia e prevediamo che l’aggiornamento raggiunga più mercati nei prossimi giorni (non è detto il rilascio non stia già avvenendo anche in Europa, bisogna provare a verificare la disponibilità dell’aggiornamento alla One UI 5.1 per poterlo affermare).

Se siete utenti dei Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 in India o Tailandia, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento alla One UI 5.1 andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare se dovesse servire per qualche ragione (può capitare che durante o dopo il procedimento qualcosa non vada come doveva e che necessitiate di un hard-reset che non avevate programmato). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

