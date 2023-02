Occorrono alcuni dettagli importanti per quanto concerne l’orario di uscita relativo all’aggiornamento di Warzone 2 Stagione 2 in Italia. Senza girarco troppo intorno, occorre premettere in primo luogo che non dovremmo andare incontro a down o disservizi vari a cavallo della distribuzione sui server dell’upgrade, a differenza di quanto accade con altri titoli particolarmente popolari tra gli utenti. Detto questo, proviamo a capire insieme come dovrebbero andare le cose nel corso delle prossime ore, in modo da farci trovare pronti.

Cosa sappiamo sull’orario di uscita per l’aggiornamento di Warzone 2 Stagione 2 in Italia oggi 15 febbraio

Provando a scendere in dettagli, in realtà alcune informazioni sull’orario di uscita per l’aggiornamento di Warzone 2 Stagione 2 in Italia sono già note, in quanto l’appuntamento dovrebbe essere fissato in contemporanea per Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2 e DMZ. Inutile dire che l’ora cambi a seconda dell’area in cui ci si trovi e, di conseguenza, del fuso orario. Basti pensare al fatto che la distribuzione avverrà in Europa alle 18:00 CET del 15 febbraio 2023, mentre nel Regno Unito se ne parlerà alle 17:00 GMT. Ancora, sulla Costa orientale rollout dalle 12:00 PT e sulla Costa occidentale alle 9:00 PT.

Non parliamo di questa realtà da molto tempo, ma oggi per forza di cose tanti appassionati sono in attesa di una svolta particolarmente importante ed attesa. Un’altra nota a margine relativa al tanto atteso aggiornamento di Warzone 2 alla stagione 2 riguarda il fatto che il contenuto DMZ rischia di non essere disponibile immediatamente. Il tempo di portare a termine il ripristino stagionale, e poi potremo fare anche questo step.

Insomma, ci aspettano ore molto calde questo mercoledì, anche qui in Italia, a proposito dell’aggiornamento di Warzone 2 alla stagione 2, viste le grandi aspettative di tutti