Ritornano i concerti dei Franz Ferdinand in Italia nel 2023. La band scozzese di Alex Kapranos passerà per il Belpaese con quattro date estive dopo gli spettacoli del 2022.

“Siamo felici di annunciare che stiamo arrivando in Italia per una serie di spettacoli nel corso dell’anno”. I biglietti per i concerti dei Franz Ferdinand in Italia nel 2023 saranno disponibili in anteprima dalle ore 11 del 16 febbraio, mentre le prevendite generali inizieranno dalle 11 di venerdì 17 febbraio. Di seguito il calendario completo:

DOMENICA 12 AGOSTO

MAIDA (CATANZARO)- COLOR FEST

(prezzo in arrivo) GIOVEDÌ 31 AGOSTO 2023

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) – ARENA ALPE ADRIA

Prezzo biglietto parterre in piedi e gradinata non numerata:

€ 36,00 + diritti di prevendita VENERDÌ 1° SETTEMBRE 2023

CATTOLICA (RIMINI) – ARENA DELLA REGINA

Prezzo biglietto: € 35,00 + diritti di prevendita SABATO 2 SETTEMBRE 2023

EMPOLI (FIRENZE) – BEAT FESTIVAL, PARCO DI SERRAVALLE

Prezzo biglietto: 35,00 € + diritti di prevendita

L’ultima release dei Franz Ferdinand è il greatest hits Hits To The Head (2022), mentre l’ultimo album in studio è Always Ascending (2018). Il best of include anche due nuovi singoli, Billy Goodbye e Curious, che confermano la posizione di numeri uno dei Franz Ferdinand nel loro stile.

A proposito del greatest hits, Alex Kapranos ha dichiarato:

“È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: Billy Goodbye e Curious, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price”.

La setlist dei concerti dei Franz Ferdinand in Italia nel 2023 riprenderanno quindi la tracklist di Hits To The Head, ma consideriamo che da parte della band di Glasgow potrebbero arrivare altre novità dal momento che sono passati ben 5 anni dall’ultimo disco di inediti. Infatti Kapranos e soci hanno dichiarato che “ci sarà un nuovo album in uscita molto presto, non appena lo finiremo”. Le novità del 2023 sono appena iniziate.

