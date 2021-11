Franz Ferdinand in Italia nel 2022: il gruppo sarà nel nostro paese per due serate, rispettivamente in programma a Milano e a Padova. Le date dei concerti sono quale del 23 marzo e del 24 marzo del prossimo anno.

Il 23 marzo 2022 i Franz Ferdinand si esibiranno al Gran Teatro Geox di Padova; il 24 marzo 2022 sono attesi al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

I biglietti sono disponibili in prevendita da mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 10.00 per gli iscritti a My Live Nation che potranno accedere ad una pre-sale riservata in anteprima.

La vendita generale inizierà alle ore 10.00 di venerdì 12 novembre sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

I due concerti dei Franz Ferdinand in Italia nel 2022 fanno parte del Hits to the Head tour 2022 del gruppo indie rock scozzese capitanato da Alex Kapranos. La band scozzese ha rilasciato il singolo inedito Billy Goodbye, lo scorso 2 novembre, che anticipa il primo Greatest Hits dal titolo Hits To The Head in uscita l’11 marzo 2022.

Nel disco, i maggiori successi del gruppo oltre a due inediti. Non solo il primo singolo, già rilasciato: ci sarà anche un altro brano dal titolo Curious.

“È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price”, queste le parole dei Franz Ferdinand sulla sezione dei brani della raccolta.

I prezzi dei biglietti per i Franz Ferdinand in Italia nel 2022

23 MARZO 2022

PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

PREZZO BIGLIETTI

Posto Unico in piedi – € 36,00 + diritto di prevendita

Tribuna non numerata – € 36,00 + diritto di prevendita

24 MARZO 2022

MILANO – MEDIOLANUM FORUM

PREZZO BIGLIETTI

Parterre in piedi – € 35,00 + diritto di prevendita

Anello A numerato: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello B Gold numerato: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello B non numerato: €35,00 + diritto di prevendita

Anello C centrale non numerato: € 30,00 + diritto di prevendita