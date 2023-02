Domani 14 febbraio sarà il giorno di San Valentino 2023: immaginiamo siate qui per trovare qualche idea originale per poter fare degli straordinari auguri alla vostra dolce metà. Siete capitati nel posto giusto in quanto abbiamo appositamente selezionato per voi una vasta raccolta di foto e frasi, che speriamo potrà tornarvi utile per fare gli auguri di buon San Valentino 2023 alla vostra amato o al vostro amato.

Cominciamo proprio dalle frasi, a cui, lo ammettiamo, è proprio difficile rinunciare, specie quando c’è da sorprendere il proprio partner. I gesti valgono molto più delle parole, ma è anche vero che le parole giuste al momento giusto fanno sempre piacere e facilmente colgono nel segno (ovviamente se dette con sincerità).

Sei il mio migliore amico, il mio confidente e la mia altra metà della mela. Sei il mio Valentino, l’unico e il solo. Ti amo!



I miei San Valentino durano 365 giorni l’anno, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d’amore. Ti amo, mio Valentino.



Quando ero una bambina sognavo sempre il principe delle fiabe. Oggi i miei sogni sono diventati realtà: la mia fiaba sei tu. Buona festa degli innamorati, mio Principe Azzurro!



Ti sento in ogni respiro, in ogni gesto, in ogni parola. Mi sei entrato nell’anima, ti amo!



Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti (Frida Kahlo)



Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa

Le frasi vi convincono, ma non quanto una bella foto? Magari potrete combinare i due elementi per poter fare gli auguri di buon San Valentino 2023 alla persona amata. Non c’è miglior modo di dire “ti amo”: ricoprire l’altro di regali per molti è la soluzione, ma vi possiamo assicurare che sono le attenzioni (quelle che non si possono comprare con i soldi) a fare più piacere, soprattutto dopo tanti anni di relazione.

Non ci resta che lasciarvi decidere in tutta tranquillità, sperando possiate trascorrere una giornata meravigliosa con la persona che amate.

