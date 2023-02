Vi siete persi la quarta serata del Festival e volete vedere la replica di Sanremo 2023 in TV? Come ben saprete, nella serata di ieri, venerdì 10 febbraio, è andato in scena lo straordinario spettacolo delle cover: i 28 cantanti in gara hanno invitato sul palco dell’Ariston alcuni colleghi d’eccezione per interpretare insieme altrettanti capolavori della musica italiana dagli anni ’60 al primo decennio degli anni 2000.

Potrete vedere la replica della quarta serata di Sanremo 2023, la serata delle cover e dei duetti, in TV: la stanno dando proprio in questi minuti, a partire dalle 13.35, su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) oppure al canale 15 di tivùsat (canale HD). La replica della quarta serata di Sanremo 2023 dedicata alla cover ed ai duetti dei 28 artisti in gara con alcuni cantanti d’eccezione viene proposta in versione integrale (questo significa che avrà una durata di circa 5 ore, con partenza alle 13.35 e chiusura alle 18.35). L’impegno è bello grande, ma vi possiamo assicurare che lo spettacolo è stato talmente straordinario da non accorgersene nemmeno (tutto sta nel capire se avete a disposizione 5 ore di tempo libere da dedicare alla visione della quarta serata del Festival di Sanremo 2023).

Se avete il pomeriggio libero non dovreste esitare: lo spettacolo è garantito. Non riuscite ad accendere subito la TV o comunque avete degli impegni in quell’arco temporale? Niente paura, potrete comunque rivedere la replica della quarta serata di Sanremo 2023 on demand su RaiPlay, collegandovi al sito Web della piattaforma a questa pagina oppure scaricando l’applicazione per dispositivi iOS e Android. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

