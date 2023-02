Stupido di Will traduce in musica un concetto già espresso da Carmelo Bene nel 1994, quando nella storica puntata del Maurizio Costanzo Show Uno Contro Tutti disse: “Il non capire non è una prerogativa degli scemi, non capire è l’abbandono!”. Questo il messaggio di Will che al suo debutto sanremese racconta la stupidità in tutte le sue sfumature, anche quella più sincera quando si parla di amore.

Così Will descrive il suo brano:

“Il brano ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, inteso nella sua accezione più universale. Quell’amore che, proprio per le emozioni di cui ti nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare ti fa sentire piccolo e in altri ti fa sentire un gigante”.

Secondo Will, questo brano andrebbe ascoltato a fine giornata come se fosse un bilancio, ma anche per alleggerirci dopo le fatiche del lavoro, degli studi e di tutte le altre circostanze. Stupido di Will è dunque il momento perfetto per parlare di leggerezza, e quell’abbandono di cui abbiamo parlato in apertura consiste anche nella capacità di parlare di sé ammettendo le proprie debolezze e i propri sbagli, anche le proprie lacune senza alcuna vergogna.

Testo