Il Festival di Sanremo è nato come Festival della Canzone Italiana. Poi, piano piano, si è trasformato in uno show televisivo. Fino a diventare solo un affare di audience legata al gossip. Per questo deve creare le polemiche, dall’influencer che non influenza più, al capo di una nazione in guerra, a presenza di canzoni con testi gender, poligamia, porno e prostituzione, etc.

Da notare che non si è parlato affatto di canzoni in vista di questo Festival.

Negli anni ’80 ho avuto l’idea di filmare i backstage dei Festival. Mentre oggi da Sanremo vanno in onda una enormità di programmi e dirette, allora ero l’unico a farlo. Tutta la settimana facevo interviste e chiedevo ai cantanti di interpretare la canzone in gara e non solo. Poi dalle 4 di domenica mattina mi chiudevo nella stanza dell’Hotel Des Anglais, dove avevamo allestito un vero studio di montaggio, e con l’amico Gianni Gitti iniziavano a montare il programma “W Sanremo” di due ore che sarebbe andato in onda in prima serata il lunedì sera su Italia 1. Era una total immersion seduti davanti ai video registratori tra una montagna di videocassette. Ci alzavamo solo per andare in bagno. Ci portavano qualcosa da mangiare perché non potevamo interrompere il montaggio. Chiaramente rimanevo sveglio ininterrottamente dal sabato mattina fino al lunedì pomeriggio, 54 ore senza dormire, quando la videocassetta col montaggio finale partiva per Milano da dove sarebbe stata trasmessa. Il tutto sul filo dei minuti. Oggi le puntate integrali di quei “W Sanremo” le trovi su

www.Redronnie.Tv

Nel 1989 vincono Anna Oxa e Fausto Leali. Guastatori della puntata sono Bonvi, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Paola Turci è 1a tra gli emergenti. Enzo Jannacci risponde a Salvi e suona il piano alla festa di compleanno di Tullio De Piscopo. Jovanotti prima gioca con Francesco Salvi poi in discoteca con Boy George. C’è una Dori Ghezzi infreddolita e smarrita, con in albergo Fabrizio De André che l’aspetta e la sorregge. Toto Cutugno, al solito criticato dalla stampa. Rossana Casale felice perché ha appena ricevuto da Londra la lacca del suo album. Eliminati i Ladri di Biciclette di Paolo Belli e la Steve Rogers Band di Maurizio Solieri, il Gallo e Massimo Riva, con Peppino Di Capri che si chiede dove siano queste misteriose giurie. Ornella Vanoni che sgranocchia un grissino e dice di amare Roger Rabbit. Gino Paoli con Raf. Mia Martini vince il premio della critica. Ray Charles ha fatto un viaggio incredibile per poter arrivare in tempo a Sanremo. Carosone al piano. Gigi Sabani imita Mike Bongiorno che si chiede come mai non sia Red Ronnie a presentare il Festival. Nella notte incontri con Mick Hucknall dei Simply Red e Little Steven, mio amico di lunga data.

www.redronnie.tv

