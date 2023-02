Quando uscirà Hogwarts Legacy su Nintendo Switch visto che in queste ore si sta procedendo al lancio dell’amato titolo per PS5 e pure per Xbox X e S? Come al solito, i possessori della console Nintendo appunto, non sono di certo in prima linea per la distribuzione di una novità così corposa come quella ispirata alla saga di Harry Potter e al magico mondo della scuola di Hogwarts. Dobbiamo dire subito che l’attesa non sarà di certo breve ma almeno abbiamo la certezza che la soluzione gaming non mancherà.

Dopo aver specificato i tempi esatti per l’uscita di Hogwarts Legacy per le console di ultima generazione ma anche per PS4 e Xbox One (per le quali si dovrà attendere inizio aprile), è il caso di concentrarsi su cosa attende i proprietari di Nintendo Switch. Questi ultimi, spesso di età anagrafica ancora più bassa rispetto ai colleghi delle soluzioni Sony e Microsoft, non vedono l’ora di mettere le mani sul gioco dedicato alla scuola di magia più famosa al mondo. L’intento è quello di immedesimarsi quanto prima nelle nuove sfide degli aspiranti maghi delle case Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassofrasso contro maghi oscuri e ostacoli di varia natura. Eppure ci sarà da aspettare fino al prossimo 25 luglio 2023, data pianificata fin d’ora per il lancio.

La lunga attesa potrà almeno essere mitigata dalla possibilità che Hogwarts Legacy giunga in una versione nativa del gioco proprio su Nintendo Switch: la notizia farebbe felici molti appassionati ma attendiamo di conoscere meglio nuovi dettagli in proposito, magari attraverso canali ufficiali. Chi volesse già pre-ordinare il titolo in questo momento potrà farlo anche su Amazon, non attendendo la prossima estate. Il costo di listino del titolo è di 59,90 euro e di certo non sono previsti primi tagli di prezzo per la soluzione di gioco nelle prossime settimane e mesi.

