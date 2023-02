Poter approfittare di un prezzo Hogwarts Legacy già ribassato rispetto a quello di listino non era per nulla scontato a pochi giorni dal lancio ufficiale del titolo. Eppure su Amazon questa possibilità è stata appena concessa, solo che in particolare per una specifica versione del titolo. Scopriamo i dettagli della promozione che potrebbe davvero fare gola a molti.

Hogwarts Legacy è stato lanciato ufficialmente lo scorso 10 febbraio per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Il titolo era molto atteso dagli appassionati del mondo magico di Hogwarts appunto e naturalmente della saga di Harry Potter. Proprio per questo motivo, la soluzione di gioco è molto ricercata al momento per le due console di ultima generazione di Sony e Microsoft. Al contrario, per PlayStation 4 e Xbox One ci sarà da attendere aprile per il rilascio e ancor più per i possessori di Nintendo Switch non ci sarà alcuna possibilità di giocare proprio a questo titolo fino al prossimo mese di luglio. Alla luce della promozione odierna presente su Amazon, i più fortunati di tutti sono comunque i possessori di una PS5. Per questi ultimi è di scena il primissimo sconto sul gioco proprio sul noto store.

Il prezzo Hogwarts Legacy di listino sarebbe pari a 74,90 euro. Al contrario, proprio oggi 15 febbraio, assistiamo al taglio del costo del titolo di circa 5 euro. la spesa da affrontare adesso sarà uguale a 69.94 euro. Il ribasso è di circa il 7% ma non è da considerarsi affatto poca cosa a soli pochi giorni di lancio dal titolo. L’altro aspetto importantissimo della promozione riguarda poi la consegna del gioco. La spedizione partirà immediatamente e il pacco giungerà a destinazione non più tardi di questo fine settimana. Per completezza va detto che il valore commerciale di Hogwarts Legacy per Xbox X è ancora fermo a 73.99 euro.