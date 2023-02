In via ufficiale e senza più alcun dubbio ora si conoscono i dettagli sui giorni e orari di uscita Hogwarts Legacy, senz’altro il titolo del momento. Il gioco che prende ispirazione dalla saga di Harry Potter e il magico mondo di Hogwarts è in dirittura d’arrivo in questa prima parte di gennaio ma ci sono dei distinguo da fare per coloro che godono dell’accesso anticipato e non.

Accesso anticipato

La data e orario di uscita Hogwarts Legacy per chi ha acquistato una versione Deluxe Edition in digitale è, per forza di cose, anticipata e neanche di poco. Sarà possibile, in effetti, beneficiare del titolo 72 ore prima dei colleghi senza questa prerogativa. Le coordinate temporali sono esattamente le seguenti: per i possessori di console di ultima generazione (PS5, Xbox X|S), si potrà partire dalla mezzanotte del 7 febbraio; gli utenti con PC, al contrario, dovranno attendere qualche ora in più e giungere alle 19 del giorno stesso ma non oltre. Per tutti coloro che hanno preferito acquistare la versione fisica del gioco, la loro anteprima subirà i condizionamenti della consegna del titolo tanto atteso. Gli orari indicati si riferiscono all’Italia.

ARTICOLI CORRELATI

Per chi non ha l’accesso anticipato

Attraverso i canali social legati al titolo, otteniamo conferma anche della data e soprattutto dell’orario di uscita Hogwarts Legacy per chi non beneficia dell’accesso anticipato. Ebbene, per i possessori di console ci sarà da attendere in Italia fino alla mezzanotte del 7 febbraio, al contrario per chi sperimenterà il gioco su PC l’attesa si prolungherà nel nostro paese fino alle 19 dello stesso giorno.

Vecchie console PS e Xbox e Nintendo Switch

Era già noto il destino riservato ai possessori delle più vecchie console PS4 e Xbox One ma anche a quelli con Nintendo Switch ma è il caso di ribadirlo. I primi potranno beneficiare del gioco dal 4 aprile, i secondi solo dal prossimo 25 luglio.

Continua a leggere su optimagazine.com