Chi è Lazza? Un artista che non appoggia alcuno stereotipo e che abbatte i cliché anche sullo stesso rap di cui è un pezzo da 90. Dagli esordi ad oggi, il rapper milanese è sempre più un punto di riferimento per le nuove generazioni che si affacciano al mondo del beat, delle barre e del flow, e la sua capacità è quella di non ripetersi mai e di non accontentarsi.

Chi è Lazza

Lazza è il nome d’arte di Jacopo Lazzarini, nato a Milano nel 1994. Sin dalla tenera età Jacopo scopre la sua passione per la musica che lo porta a studiare pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi della città meneghina.

Dopo le prime esperienze negli ambienti hip hop tra cui i collettivi Zero2 e Blocco Recordz, nel 2012 arriva il suo debutto discografico con Destiny Mixtape, seguito dalla seconda release K1 Mixtape (2014) alla quale partecipa Emis Killa nella traccia #NSSAUC.

Il debutto discografico e Sanremo

La collaborazione tra i due rapper continua in Keta Music Vol. 2 (2015) di Emis Killa, dove Lazza partecipa nelle tracce B.Rex Bestie e Bella Idea. Nel 2017 esce il suo primo album Zzala al quale partecipano Salmo e Nitro nella traccia MOB. Il secondo album Re Mida esce nel 2019 e ospita Fabri Fibra (Box Logo) e Guè Pequeno (Gucci Ski Mask), e nell’edizione deluxe compaiono anche Sfera Ebbasta e Capo Plaza in Gigolò, oltre a Emis Killa in Million Dollar.

Il 2022 è l’anno del terzo album Sirio, ma anch quello in cui viene annunciata la prima volta di Lazza al Festival di Sanremo. Il rapper milanese è in gara con il brano Cenere e nella serata dei duetti canterà con Emma Marrone sulle note de La Fine di Nesli, accompagnato dalla violinista Laura Marzadori.