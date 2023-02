L’isola d’Elba è una delle località balneari italiane più apprezzate dagli amanti del mare, è anche una destinazione apprezzata da chi è appassionato di escursioni, e sport all’aria aperta. È facilmente raggiungibile dalla penisola con circa un’ora di traghetto ed è perfetta per tutte le età e per tutte le compagnie: che tu sia in coppia, in famiglia o con una carovana di amici troverai il tuo bel da fare. Per soggiornare troverai vasta scelta fra villaggi vacanze, hotel o appartamenti in affitto all’Isola d’Elba, devi solo decidere quale è la migliore per te.

Le spiagge più belle all’Isola d’Elba

Visto che le spiagge sono l’attrazione principale del periodo estivo, vediamo quali sono le più adatte a chi ha bambini più o meno piccoli.

La prima sorge nei pressi di Portoferraio, ed è la Spiaggia delle Ghiaie. La natura è rigogliosa e anche i più piccoli con l’uso della sola maschera possono ammirare la flora e la fauna marina a pochi passi dal bagnasciuga. Come suggerisce il nome, il fondale è fatto di ciottoli quindi forse non è comodissima con bambini troppo piccoli, ma per tutti gli altri sarà veramente divertente osservare i pesciolini nell’acqua cristallina.

Un’altra chicca dell’Isola d’Elba si trova fra Marciana e Marina di Campo, la Spiaggia di Sant’Andrea, in posizione un po’ impervia da raggiungere ma ne vale la pena in quanto è dotata di parcheggio e spiaggia attrezzata, perfetta per il relax con tutta la famiglia. È possibile fare snorkeling e anche iniziare con le prime immersioni.

Se alla spiaggia attrezzata preferisci la riservatezza di un luogo più nascosto, la Spiaggia di Sottobomba è quello che fa per te. Una tranquilla baia riparata dai venti, con un mare limpido e cristallino. Per raggiungerla occorre percorre un sentiero e scendere per un centinaio di scalini di pietra: una bella avventura per i bimbi grandicelli, decisamente sconsigliata da percorrere con il passeggino.

In tema di accessibilità, la Spiaggia di Fetovaia non teme confronti: oltre ad essere una spiaggia attrezzata con tutte le comodità è accessibile a passeggini e carrozzine per i disabili grazie a una passerella di legno che la percorre fino al bagnasciuga. Altra nota in favore di sicurezza è il fatto che sia chiusa alle imbarcazioni, non si rischiano quindi incidenti di questo tipo.

A proposito di sicurezza in mare, i fondali bassi e dolcemente digradanti sono considerati più adatti ai bambini piccoli. Benvenga quindi una visita alla Spiaggia di Lacona, una delle più lunghe dell’isola, caratterizzata da mare azzurro sabbia dorata finissima. È perfetta anche per i bimbi piccolissimi perché la pineta alle sue spalle permette un po’ di refrigerio durante le ore più calde, ottima per i pisolini di grandi e piccini.

Stessa cosa si può dire della Spiaggia di Nisporto: colori da cartolina e fondale poco profondo la rendono adatta anche ai piccoli visitatori. Inoltre, la scuola di diving permette ai più grandicelli di approcciare le prime immersioni. Una piccola curiosità su questa spiaggia: qui vicino si trova una vecchia fornace in pietra a mattoncini rossi detta “della Ballerina”, che era di proprietà di Lucia Galli, che, nei primi del ‘900, era prima ballerina del Teatro della Scala di Milano.

Un’altra spiaggia perfetta se hai figli di età leggermente diverse è la Spiaggia della Biodola: fondali bassi, protetta dal vento e quindi con un mare calmo generalmente, è anche sede di alcuni chioschi dove i più grandicelli possono fare amicizia con l’occasione di prendere un gelato.

Altre due spiagge degne di nota, sono la Spiaggia di Capobianco e la Spiaggia della Paolina. Accomunate dal fatto di essere raggiungibili solo attraverso degli scalini, caratteristica che non la mette in testa alla classifica di chi è costretto ad usare un passeggino, valgono però la pena di essere visitate con i bimbi più grandi.

La prima, fatta di ciottoli e bianchi che risplendono sotto l’acqua cristallina è facile da raggiungere in auto e offre la possibilità di lasciare la macchina in un parcheggio antistante.

La seconda, deve il nome alla sorella di Napoleone Bonaparte, Paolina Bonaparte Borghese, perché era solita passare qui le sue giornate. Al giorno qui d’oggi sorge un bar che affitta ombrelloni e sdraio.

Come prenotare

Se ti sei convinto che l’Isola d’Elba è il luogo perfetto per le tue vacanze estive con tutta la famiglia, non ti resta che decidere dove alloggiare e prenotare, prima che le sistemazioni migliori vadano a ruba.

Puoi prenotare una appartamento in affitto con Emporio Vacanze, hai la possibilità di procedere al booking direttamente online in modo semplice e rapido, ma se hai bisogno di aiuto, Emporio Vacanze mette a tua disposizione un servizio clienti che ti supporterà in tutto il processo dalla scelta alla prenotazione dell’alloggio.

Prenotando con loro avrai accesso a sconti sui traghetti e l’assicurazione sanitaria è inclusa.

