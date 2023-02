L’amore ha tante forme, una di queste è presente nel testo di Lettera 22 dei Cugini Di Campagna a Sanremo 2023. La band di Nick Luciani sbarca alla kermesse per la prima volta dopo 53 anni di carriera. La canzone, com’è risaputo, è stata scritta dal duo che compone La Rappresentante Di Lista.

Il testo firmato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sigla l’incontro tra due realtà pop così apparentemente diverse e distanti nel tempo, ma che in occasione del Festival di Sanremo hanno trovato il giusto allineamento per collaborare e creare una canzone d’amore.

Proprio così Nick Luciani descrive il brano: “È comunque una canzone d’amore, attraverso la lettera a un padre. L’amore ha mille forme, questa è solo una”. Il ritornello è destinato a rimanere per sempre in testa con le parole: “Non lasciarmi solo, non lasciarmi qui” e l’intera struttura del brano è impostata per dare maggiore risalto alla voce di Luciani.

L’incontro tra una band storica e una nuova realtà dell’indie ha creato, così, la fusione tra il pop degli anni ’80 e la scena contemporanea. Soprattutto il ritornello ha forti influenze della dance anni ’80, il che significa che Lettera 22 farà ballare le nuove generazioni. L’amore, del resto, è sì un sentimento tormentato ma non per questo deve essere sempre motivo di riflessione e autoanalisi: può essere infatti anche un’occasione di spensieratezza e leggerezza, elementi che gli autori de La Rappresentante Di Lista portano sempre sul palco anche quando cantano su testi impegnati.

Il Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 7 febbraio a sabato 11, e i Cugini Di Campagna partecipano tra i Big staccando un nuovo ticket della loro carriera, quello della prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana come artisti in gara.