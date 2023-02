Ci sono indicazioni importanti da prendere in esame oggi a proposito di Yasin Cengiz morto. Sto parlando, per chi non lo sapesse, di una vera e propria star del web. Un ragazzo di circa 30 anni chiaramente obeso, che è diventato famoso soprattutto su Instagram e TikTok coi suoi balletti di discutibile gusto, ma in grado di generare tantissime interazioni. Insomma, avete già capito la tipologia di profilo in questione, con tanti follower anche in Italia che per forza di cose si sono preoccupati oggi 3 febbraio dopo che hanno preso piede alcune strane indiscrezioni. Del resto, parliamo del simbolo del motivetto “Skibidi dop”.

Precisazioni sulle voci che parlano di Yasin Cengiz morto: cosa sappiamo sulla star di “Skibidi dop”

Come tutti sanno, le fake news su personaggi più o meno famosi passati a miglior vita sono all’ordine del giorno. Lo stesso è avvenuto ad esempio con Lupo Lucio non molto tempo fa, come abbiamo avuto modo di raccontarvi con altro articolo. Allo stato attuale, non ci sono motivi ed argomenti per parlare di Yasin Cengiz morto. Ovviamente non abbiamo siti ufficiali o agenzie di stampa da consultare, a differenza di quanto avviene in circostanze simili coi rumors su attori e personaggi sportivi, ma da una breve ricerca sento di dire che siamo al cospetto di una bufala.

Il consiglio è lo stesso di sempre: fate sempre molta attenzione, perché una notizia trovata sui social con un post non può rappresentare in alcun modo una notizia. Insomma, ci sono buone ragioni per essere sempre diffidenti e cercare altrove le conferme per rumors che circolano sui social. Occhi sempre aperti, perché il caso descritto oggi è solo un esempio, in merito ad una pratica purtroppo sempre più diffusa tra gli utenti.

Ricapitolando, non ci sono elementi per parlare di Yasin Cengiz morto questo venerdì, stando agli ultimi aggiornamenti raccolti.

