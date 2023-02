Sembra proprio che il caso Gegia/Marco Bellavia si sia chiuso dopo settimane di polemiche con la radiazione dall’albo dell’Ordine degli Psicologi per la comica. Nelle scorse ore è stata la figlia di Bobby Solo che, in quanto affetta da disturbo borderline della personalità, ha divulgato la notizia al grido di “Ce l’abbiamo fatta”. Anche Veronica Satti si è sentita ferita dalle affermazioni della ex gieffina come migliaia di italiani che non hanno gradito il comportamento della comica in occasione del ‘caso’ Marco Bellavia.

Alcuni suoi colleghi sono stati puniti con voto flash o squalifiche per via di quanto è accaduto ma lei ha ricevuto una punizione ancora più pensate, almeno sulla carta. La sua prima reazione, infatti, non è di disperazione, anzi. Secondo quanto riporta FanPage, l’attrice ha subito commentato:

“Non ho mai esercitato come psicologa e non mi è mai interessato farlo, essere iscritta all’ordine degli psicologi aveva anche un costo, me ne farò facilmente una ragione. Continuerò a far divertire con il mio lavoro di attrice, come faccio da quasi 50 anni, anche gli psicologi del Lazio e le loro famiglie; a me questo interessa: dare a loro e a tutto il pubblico italiano momenti di piacevole spettacolo e di serenità”.

In realtà Gegia potrebbe aver trovato già un modo per consolarsi ovvero tornando in tv. Secondo alcuni rumors sembra che l’attrice comica, uscita dalla finestra del Grande Fratello Vip, possa entrare dalla porta di un altro reality ovvero L’Isola dei Famosi, in partenza a marzo. Secondo i bene informati Gegia potrebbe prendere parte al reality insieme al suo presunto fidanzato turco, Mehmet Bozkurt. Anche questo annuncio, se confermato, aprirà un mare di polemiche ma non ci rimane che attendere conferma ufficiale.