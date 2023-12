In seguito alle varie uscite dalla casa del Grande Fratello 2023, ha fatto il suo ingresso nel reality Monia La Ferrara, di 35 anni, insieme a Federico Massaro.

Durante la diretta di lunedì 4 dicembre, andata in onda su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, condotta come al solito da Alfonso Signorini, ha dunque esordito la nuova concorrente, con grande sorpresa di Massimiliano Varrese.

Già, perché Monia è la ex fidanzata dell’attore. Questo lascia presagire nuove dinamiche sentimentali, dopo il triangolo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti

Chi è Monia La Ferrera?

Ex hostess di origine siciliana. Madre di due bimbe, Nicole e Sophie, nate da una relazione con il calciatore polacco Błażej Augustyn, del WKS Wierzbice.

La donna è molto attiva sui social e ha un account Instagram con discreto seguito, in cui pubblica molte foto di sé stessa.



In un’intervista a Novella 2000 aveva dichiarato di aver incontrato Massimiliano Varrese in aeroporto. Da lì poi è iniziata una relazione duratura. Il suo ingresso è da leggere come un nuovo tentativo di dare un po’ di vivacità a un reality show che ha bisogno di una scossa.

Tra i concorrenti che hanno abbandonato il gioco, l’ultimo in ordine temporale è Alex, che ha preferito riabbracciare la sua famiglia, di cui, evidentemente, sentiva la mancanza in modo non più sopportabile.

Dall’abbandono di Alex all’ingresso di Monia e Federico: rivivi tutti i colpi di scena della 24esima puntata di #GrandeFratello su Mediaset Infinity! 💥https://t.co/9k6cjb5WNo — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 5, 2023

