Il momento che tutti aspettavano è arrivato e sembra davvero una strana coincidenza che il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip sia andato in scena nella serata in cui su Rai1 debuttava la nuova fiction con Massimiliano Gallo, Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso.

Ai cattivi il dubbio rimane ma c’è chi continua a credere nella veridicità di certe ‘manovre’ e ieri ha preferito seguire il ritorno di Marco Bellavia pronto allo scontro finale con i suoi ex coinquilini rei di averlo fatto fuori dopo 21 giorni dopo che lui per anni ha sognato di partecipare al Grande Fratello Vip:

Quando sono uscito da questa Casa non mi sono portato via la solidarietà, ma il dolore. Sono uscito solo e dopo mi sono reso conto veramente di quante cattiverie mi avete detto. Mi fa rabbia essere fuori perché lo sognavo questo gioco. Dopo 22 anni ce l’avevo fatta e voi dopo 22 giorni mi avete fatto fuori, la colpa certo non è tutta vostra. Io però la mia personale gara l’ho vinta fuori con tutto l’affetto che ho trovato una volta uscito.

Come se non bastasse, il conduttore ha spiegato di aver rivisto i momenti clou che lo riguardano e di aver ascoltato tutte le cattiverie dette alle sue spalle, le stesse che sua madre è stata costretta ad ascoltare in lacrime per giorni. I vipponi hanno ferito lui, la sua famiglia che da casa lo seguiva e anche tutti gli spettatori che si sono immedesimati con lui e che hanno trovato dei punti comuni con la sua vita e il suo dolore. Risultato?

Molti nella casa non hanno ancora capito la gravità della cosa e anche in studio le cose non vanno meglio visto che Gegia continua a ribadire di non aver detto nulla di male. Unica nota positiva della serata per Marco, che dalla casa ha portato via solo il dolore, a suo dire, è stato l’incontro con Pamela Prati. I due si sono ripromessi di recuperare il tempo perso dopo l’uscita della showgirl convinti che forse davvero c’era qualcosa di speciale che è stato spazzato via da quanto è successo.

Infine, anche Ginevra Lamborghini prova a scusarsi con Marco Bellavia con quello che a tutti è sembrato un discorso ben preparato ma recitato male, basterà per dimenticare le sue parole al veleno?