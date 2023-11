Il sogno di Alex Schwazer è di partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi. Per realizzarlo non ha mai smesso di allenarsi, nemmeno dopo che è entrato nella casa del Grande Fratello 2023.



I Giochi del prossimo anno, però, potrebbero restare una chimera per il marciatore, dato che il termine per proporre la propria candidatura sarebbe scaduto e l’atleta è ancora in attesa della sentenza definitiva che potrebbe riabilitarlo dopo la squalifica per doping.



Per spingere Alex alle Olimpiadi è arrivata una proposta direttamente dalla casa più spiata d’Italia. Per provare a supportarlo, l’attore Massimiliano Varrese, altro concorrente del GF, ha lanciato una proposta di sciopero della fame. “Se parte da noi – ha detto Varrese – se facciamo un appello anche, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente. Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba”. Al momento però l’iniziativa si è fermata allo status di idea.

Intanto Angelica Baraldi è tornata al centro delle chiacchiere, dopo il dibattito di qualche giorno fa avuto con Giampiero Mughini. La ragazza ha avuto la sorpresa della visita, all’interno della casa, di Ric, il fidanzato di cui parla continuamente, il quale ha sostenuto la sua compagna e non ha perso occasione di lanciare una frecciata a Greta, che aveva criticato poco prima la coinquilina. “Stai facendo un bellissimo percorso – ha detto Riccardo ad Angelica -, non ti devi preoccupare, in famiglia siamo tutti orgogliosi di te, sìì te stessa, non è vero che la gente ti giudica male. Quanto a Greta – ha continuato – io non accetto la morale da una tentatrice di Temptation Island. Tu Angelica sei la metà perfetta”.

Intanto, nella puntata di lunedì 6 novembre, Giselda ha dovuto lasciare la casa, eliminata dal pubblico.

Fonte immagine: X

