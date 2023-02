Nelle più belle canzoni di J-Ax c’è tutta un’esperienza trascinata dopo lo scioglimento momentaneo degli Articolo 31. Alessandro Aleotti – questo il suo nome di battesimo – è inevitabilmente una delle voci rap più autorevoli degli ultimi 30 anni che nel tempo ha saputo cambiare spesso contenitore senza mai perdere ispirazione e talento.

+ Stile (2007)

Un pop rock adrenalinico da stadio con i The Styles. J-Ax con questo brano sgancia una piccola grande bomba, un successo radiofonico nonché uno dei punti fermi della sua carriera da solista. Il brano è un trionfo di chitarre elettriche e ironia: “Hai un fisico da armadio e l’auto per colpire, io solo l’autoradio che però ha più stile”.

Il Bello D’Esser Brutti (2015)

Con Il Bello D’Esser Brutti J-Ax abbatte tutti gli stereotipi sui canoni di bellezza, e certamente Alessandro Aleotti ha sempre fondato il suo stile sulla lotta contro i cliché e le imposizioni della società.

Maria Salvador feat. Il Cile (2015)

Maria Salvador è in assoluto la canzone dell’estate 2015. In questo duetto con Il Cile J-Ax omaggia gli effetti benefici della marijuana, argomento ricorrente anche ai tempi dell’Articolo 31 con Ohi Maria. Per il messaggio lanciato, J-Ax viene accusato di incitare all’uso di droghe.

Vorrei Ma Non Posto feat. Fedez (2016)

Vorrei Ma Non Posto è il singolo più famoso del sodalizio tra J-Ax e Fedez, culminato con l’album Comunisti Col Rolex. Prodotta da Takagi & Ketra, la canzone si prende gioco dell’era dello sviluppo tecnologico con una società totalmente concentrata sui social network. Il brano è uno dei maggiori successi dei due artisti.

Ostia Lido (2019)

Con Ostia Lido J-Ax risponde al cliché delle comunità esotiche celebrate nei tormentoni estivi, elogiando quindi la vacanza alternativa.

