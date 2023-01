Il 1 febbraio saranno presentati i Samsung Galaxy S23, ma probabilmente è il momento migliore per mettere le mani sul Samsung Galaxy S22 5G, venduto al prezzo di 649,99 euro su Amazon oggi 29 gennaio, peraltro nel modello da 256GB di storage interno e nelle colorazioni Phantom Black, Phantom White e Bora Purple. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon: lo riceverete a casa martedì 31 gennaio ordinandolo entro qualche ora (potrebbe anche essere un ottimo regalo per il prossimo San Valentino, la vostra dolce metà apprezzerà di certo un telefono di così tanto pregio).

Parliamo chiaramente del Samsung Galaxy S22 5G in versione italiana, con schermo Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici, quattro fotocamere per scatti davvero sensazionali (chi lo ha provato sa di cosa parliamo) e connettività 5G per un trasferimento dei dati sempre al top. Un telefono sopra le righe, che potrebbe ancora fare la felicità di tanti utenti, nonostante l’imminente uscita dei Samsung Galaxy S23, che sappiamo costeranno anche qualcosa di più rispetto alla generazione precedente.

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Non serve pensarci troppo: il Samsung Galaxy S22 5G è ancora un piccolo gioiello e lo resterà per tanto tempo (il supporto ufficiale del colosso di Seul non lo lascerà indietro (passeranno anni prima di vederlo cedere il passo, potete starne certi). A questo punto non dovreste più avere dubbi sul da farsi, sempre che sia proprio il Samsung Galaxy S22 5G il device su cui volete puntare come prossimo vostro smartphone (non vediamo perché no, non lasciatevi intimidire dal fatto che stia per uscire il Samsung Galaxy S23). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

