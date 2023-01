Alessandro Siani a Sanremo 2023, per due serate. Stando a quanto riporta RTL 102.5, da Adnkronos, e ripreso da La Stampa, al Festival di Sanremo arriva un ospite comico. Sarà Alessandro Siani colui che si occuperà di strappare risate al pubblico presente al Teatro Ariston e su Rai1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023.

Alessandro Siani sarà in Riviera, pare, per due serate e non solo per presentare il film Tramite Amicizia, che lo vede tra gli interpreti e alla regia. Il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 14 febbraio, qualche giorno dopo la finalissima di Sanremo 2023.

L’attore sarà al Festival per attività promozionali legate alla pellicola ma anche per un monologo comico. Amadeus ha fatto riferimento a lui per due degli interventi comici di Sanremo 2023. In due delle cinque serate ci sarà Alessandro Siani ad intrattenere il pubblico di Rai1 nelle serate di martedì 4 e sabato 11 febbraio.

Per Siani non è la prima volta al Festival ma era assente da un po’ in Riviera. L’ultima volta in cui l’abbiamo visto come ospite comico al Teatro Ariston di Sanremo è stato nel 2015 quando suscitò diverse polemiche sia per battute politiche fuori luogo che per body shaming.

Tramite Amicizia, il film

Il film prende il titolo da un’agenzia attorno alla quale si svolgono le vicende della trama. Il proprietario dell’agenzia è Lorenzo (Siani) che ha messo su un’impresa per noleggiare amici. l cast prevede attori di tutto rispetto, del calibro di Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase. In una delle due apparizioni di Siani all’Ariston potrebbero esserci anche altri attori.

Distribuito da 01 Distibution, Tramite Amicizia riporta Siani al cinema e sarà in tutte le sale della penisola dal 14 febbraio.