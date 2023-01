In tanti in queste ore stanno pensando erroneamente che il leggendario cavallo Varenne sia morto. Una fake news, o se vogliamo un equivoco, a testimonianza del fatto che notizie del genere non prendono piede sul web solo con gli essere umani, come abbiamo avuto modo di farvi notare negli ultimi tempi con Lupo Lucio, stando al nostro articolo a tema. Già, perché la vicenda va chiarita, fermo restando che il cavallo fenomeno inizi ad avere la sua età, se pensiamo a quanto vive un animale del genere in media.

Chiarimenti sulla storia del cavallo Varenne morto: tra fake news, età e quanto vive l’animale

In pratica, la storia del cavallo Varenne morto non è vera, in quanto a perdere la vita in questi anni è stato dapprima suo padre, all’età di 37 anni, poi il suo veterinario. Eventi che evidentemente hanno indotto alcune testate ad elaborare alcuni titoli poco chiari, lasciando pensare ai lettori che lo stesso Varenne sia ormai passato a migliori vita. Le cose non stanno così, perché il cavallo si trova ormai da un paio d’anno nei pressi di Pavia e, da quello che mi risulta, si sta godendo la meritata pensione dopo anni e anni di grandissime vittorie.

Fatta questa doverosa premessa per smentire la bufala del giorno sul cavallo Varanne, occorre ricordare che questo campione sia nato nel 1995. Insomma, va per i 28 anni e gli studi di settore danno risposte precise alla domanda “quanto vive un cavallo?”. Già, perché di solito il ciclo di vita oscilla tra i 25 e i 30 anni, anche se come accennato in precedenza il padre è andato ben oltre questa soglia. Staremo a vedere quale sarà il suo destino a medio termine, augurandogli sempre il meglio in termini di salute.

La cosa importante, per ora, è smentire le voci sul cavallo Varenne morto.