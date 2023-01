Con l’ultima dichiarazione di Pietro Orlandi su Fedez sembra essersi chiusa la questione nata durante la puntata di Muschio Selvaggio andata in onda lunedì 23 gennaio. Ospite della puntata condotta da Luis Sal e Federico Lucia c’era il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado.

I tre parlavano degli scandali che riguardano il Vaticano e Nuzzi ha sottolineato come il lavoro di molti giornalisti ha aiutato, nel tempo, a sciogliere misteri altrimenti dimenticati e nascosti. Un caso irrisolto, purtroppo, è proprio quello di Emanuela Orlandi, recentemente tornato alla ribalta grazie alla docuserie Vatican Girl su Netflix e alla recente apertura di un’indagine all’interno della Santa Sede.

Emanuela Orlandi è scomparsa il 22 giugno 1983. “Innanzitutto, posso dire? Non l’hanno mai trovata”, ha detto Fedez nel mood goliardico del format, ma ciò che ha scatenato le polemiche è stata la risata arrivata subito dopo. “Questo è black humor”, ha detto imbarazzato Gianluigi Nuzzi. Per questo il rapper e imprenditore digitale è stato bersaglio di feroci polemiche, tanto da rinunciare per alcune ore a pubblicare storie su Instagram.

Nel frattempo Mowmag aveva raggiunto Pietro Orlandi il quale aveva sorvolato sulla questione, senza nascondere di essersi infastidito, ma sostanzialmente perdonando Fedez. Nelle ultime ore sempre Pietro Orlandi ha riferito di aver ricevuto una telefonata da Fedez il quale si è scusato personalmente con il fratello di Emanuela.

Infine, Pietro Orlandi in una dichiarazione rilasciata all’Ansa – secondo Open – ha dichiarato:

“Non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo ‘non l’hanno trovata, la stanno ancora cercando’, ma da 40 anni ci sono stati atteggiamenti molto più gravi da parte di intere istituzioni che dovrebbero far indignare molto di più di una, seppur fuori luogo, risata”.

Quindi sulla vicenda è intervenuto – riporta Corriere Della Sera – anche il giornalista e conduttore di La7 Andrea Purgatori, che ha commentato:

“Ridere della storia di Emanuela Orlandi è una cosa brutta. Non bastano le scuse a parole. Forse, tra i tanti tatuaggi, potrebbe tatuarsi la parola ‘Scusatemi’”.

