Terza puntata di Che Dio ci Aiuti 7, in onda giovedì 26 gennaio su Rai1. Dopo aver salutato Suor Angela, il Convento degli Angeli Custodi è nel panico totale, e Azzurra avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per ristabilire l’ordine. Ciò vuol dire che dovrà rivolgersi alla ferrea Suor Teresa. Ci riuscirà?

Intanto Valeria Fabrizi ha lanciato un appello alla collega Elena Sofia Ricci, chiedendole di ripensare alla sua decisione di lasciare del tutto la fiction di Rai1: “Elena Sofia, ripensaci e torna, perché Che Dio ci aiuti non potrà mai essere lo stesso senza di te. Anche se ci sono Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon a farmi compagnia, insieme ad altre new entry.”

Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo stasera, nella seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 7.

Si comincia con l’episodio 7×05 dal titolo Un lungo addio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Azzurra scopre che Suor Teresa può aiutarla a stabilire l’ordine nel Convento chiedendo consiglio a Suor Costanza. Azzurra e Cate approfondiscono la storia famigliare di un bambino del coro. Emiliano e Sara sono impegnati a vendicarsi contro la sua ex. Ludovica scopre finalmente per quale motivo Ettore non vuole avere a che fare con lei.