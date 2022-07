Sono stati comunicati i cantanti di Battiti Live il 19 luglio su Italia1. Spazio alla musica italiana ed internazionale nel terzo appuntamento di Cornetto Battiti Live che ospita dal vivo, nelle migliori piazze della Puglia, una selezione di artisti nostrani e non solo.

Gli ospiti si esibiranno e canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno nel corso dei diversi appuntamenti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani.

Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze e raccontare le emozioni del backstage e quelle dei fan degli artisti ospiti. La conduzione è invece affidata alla coppia collaudata composta da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri.

Non solo le esibizioni sul palco principale: alcuni dei protagonisti saranno impegnati on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi.

Stasera vedremo sul palco principale artisti che stanno dominando l’estate con le loro canzoni. Ci saranno Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Irama, Albe, LDA ma anche Fedez, Mara Sattei, Tananai che canteranno dal vivo la loro Dolce Vita. In piazza anche Darin, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Gabry Ponte e Dargen D’Amico.

Il cast prosegue con i nomi di Fred De Palma, Malika Ayane, Federico Rossi, Giordana Angi, Riki e Mr Rain. Ognuno di loro presenterà i singoli attualmente in rotazione radiofonica.

Chiudono l’elenco Alfa, Big Boy, Dani Faiv, Blind, Random e Cioffi. Ma non è ancora tutto: on the road ci saranno Bob Sinclair, da Massafra e Noemi da Cisternino.

I cantanti di Battiti Live il 19 luglio su Italia1

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Irama, Albe, LDA, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Darin, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Gabry Ponte, Dargen D’Amico, Fred De Palma, Malika Ayane, Federico Rossi, Giordana Angi, Riki, Mr Rain, Alfa, Big Boy, Dani Faiv, Blind, Random e Cioffi.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Bob Sinclair, da Massafra e Noemi da Cisternino.