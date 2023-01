Dal 18 novembre è in radio Bella Fregatura di Ernia, il nuovo singolo dell’artista, primo estratto dall’album Io Non Ho Paura. Il disco segue la pubblicazione di Gemelli ed arriva due anni dopo il grande successo del progetto che fruttò ben 4 dischi di platino.

Io Non Ho Paura è stato anticipato dal brano Bella Fregatura, una canzone che parla d’amore ma non in modo banale. Al centro del testo di Bella Fregatura di Ernia non c’è infatti al gioia che concede il sentimento purissimo ma la disillusione e l’amarezza dell’aver realizzato alcuni dettagli che portano tristezza nella vita del protagonista.

Dal punto di vista stilistico, è la perfetta sintesi delle peculiarità delle liriche di Ernia. La “bella fregatura” raccontata è quella di innamorarsi perdutamente di qualcuno in maniera disillusa. Lo sottolineano i versi: «Vorrei che un po’ di te capisse che un po’ di me sarà per sempre triste / Che non c’è mia canzone in cui l’amore non finisce / Non so fare programmi nel presente, né per sempre / e far coincidere tutto non è facile per niente».

Domenica 22 gennaio, Ernia presenta il nuovo singolo ad Amici, ospite di Maria De Filippi su Canale 5.

Compositori: Andrea Ferrara / Rosa Luini / Pietro Celona

Che c’è da dire? In situazioni come questa in precedenza

Mi ero sempre abituato al girarmi e fuggire

Lo faccio con stile

Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo

Quindi in casi come questo quasi preferissi fallire

O meglio, morire

E ho dubbi su vari aspetti, di quelle cose che progetti

Io penso ad altro, non lo accetti

Sarò io ad avere dei limiti, non andrebbe se fossimo simili

Tanto poi do ragione a te

E penso cheIo penso cose che tu non t’aspetti

Perché ho ancora più sogni che cassetti

Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti

Fanno contrasto con la pelle scura

E non so non aver cura di te

E non so più come spiegar che un po’ mi fa paura

Quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura

Ma quest’amore è dittatura

Sei la mia bella fregatura

Mi guardi mentre piangi, sembra che tu voglia infierire

Che son tre anni, mi conosci, non ti voglio ferire

Sappiamo entrambi ‘sti litigi come vanno a finire

Che inchiodo nel primo parcheggio e poi abbassiamo il sedile

Vorrei che un po’ di te capisse

Che un po’ di me sarà per sempre triste

Che non c’è mia canzone in cui l’amore non finisce

Non so fare programmi nel presente, né per sempre

E far concider tutto non è facile per niente, ah

E ho dubbi su vari aspetti, di quelle cose che progetti

Io penso ad altro, non lo accetti

Non vorrei mai asciugarti le lacrime, sembra cambi l’idea che tu hai di me

Tanto poi do ragione a te

E penso cheIo penso cose che tu non t’aspetti

Perché ho ancora più sogni che cassetti

Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti

Fanno contrasto con la pelle scura

E non so non aver cura di te

E non so più come spiegar

Che un po’ mi fa paura

Quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura

Ma quest’amore è dittatura

Sei la mia bella fregaturaSei la mia bella fregatura

Sei la mia bella fregatura