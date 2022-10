Il nuovo album di Ernia è Io Non Ho Paura e sarà fuori a novembre. Per il rapper milanese sarà il quarto disco dopo Gemelli (2020) e la conferma arriva dopo una serie di cartelloni appesi per Milano con la scritta: “Hai paura del nuovo? Dovresti”.

Il nuovo album di Ernia uscirà il 18 novembre. Per il momento non è dato conoscere la tracklist né l’eventuale presenza di ospiti, ma si tratta di informazioni che potrebbero arrivare a breve.

Per il titolo – Io Non Ho Paura – e per la copertina, Matteo Professione (questo il nome di battesimo di Ernia) ha scelto di citare il film omonimo di Gabriele Salvatores uscito nel 2003.

Io Non Ho Paura, dal libro di Ammaniti al film di Salvatores

Nella locandina del film, infatti, si vedeva il protagonista Michele Amitrano affacciarsi sull’orlo del buco dentro il quale scoprirà che è stato nascosto un altro bambino, Filippo, che risulta scomparso e di cui parlano tutti i telegiornali. Tra i due nascerà una profonda amicizia. Il film è ispirato all’omonimo libro di Niccolò Ammaniti.

Proprio con nella locandina del film, Ernia fa calare una corda verso il buio del pozzo, guardando incuriosito cosa si cela nel fondo. L’omaggio a Salvatores e Ammaniti potrebbe non essere un caso, dal momento che dai tempi di Superclassico e della scelta degli artisti dei duetti.

Non è dato sapere se avremo a che fare con un concept album, né se prima del 18 novembre – data di uscita del nuovo album di Ernia – ascolteremo singoli in anteprima.

A proposito di Io Non Ho Paura, la scelta è perfettamente nel contesto dei gusti letterari di Ernia, che non ha mai nascosto il suo amore per Stephen King, Charles Baudelaire ed Ernest Hemingway.

